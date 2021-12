Guardiola come Sarri: «Calendari affollati? Servirebbe uno sciopero»

Come Maurizio Sarri, Guardiola si schiera contro i calendari troppo affollati: queste le parole del tecnico del Manchester City

Come Maurizio Sarri, Guardiola si schiera contro i calendari troppo affollati. Queste le parole del tecnico del Manchester City, rilasciate ai microfoni del Daily Star:

«Giocatori e dirigenti tutti insieme devono fare qualcosa, perché le parole da sole non bastano più. La situazione non cambierà da sola: Uefa, Fifa, Premier League, le televisioni e gli affari sono più importanti del benessere dei giocatori. Ognuno decide per se stesso. Stiamo parlando del benessere dei giocatori. Forse i sindacati dovrebbero dire: ‘Ok, non giochiamo finché non risolviamo questa situazione’. Sì, ci vorrebbe uno sciopero».