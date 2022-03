Grosso: «Nazionale? C'è delusione, ma ora...»

Fabio Grosso, eroe dei Mondiali 2006, ha detto la sua sul momento della Nazionale. Queste le parole dell’allenatore del Frosinone

«Veniamo fuori da una delusione tanto grande. Dalle grandi delusioni poi però si possono mettere le basi per quello che è il futuro. Abbiamo fatto un grande Europeo, ma al Mondiale non riusciamo più ad imporci e a dire la nostra. Dobbiamo trovare delle soluzioni per tornare protagonisti».