Atalanta, parla Gritti: «Crediamo all’Europa»

Gritti, vice di Gasperini, ha commentato la vittoria dell’Atalanta sul campo del Venezia, soffermandosi sulla lotta per un posto in Europa

Gritti, vice di Gasperini, ha commentato la vittoria dell’Atalanta sul campo del Venezia, soffermandosi sulla lotta per un posto in Europa. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

«Questa vittoria è una boccata d’ossigeno per il morale, siamo di nuovo vicino alle piazze dove vorremmo stare. Europa? Ci sono scontri diretti delle altre e non possono vincere tutte e due. Ci crediamo fino alla fine, finché qualcuno non ci dirà che non ci siamo».