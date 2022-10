Gregucci: «Grandissima difesa. Ecco chi metterei al posto di Immobile»

Gregucci ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio, dopo il pari con l’Udinese e l’infortunio di Ciro Immobile

Gregucci ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio, dopo il pari con l’Udinese e l’infortunio di Ciro Immobile. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

PARTITA – «Tra le cose positive di ieri metto sicuramente l’ennesimo clean sheet e il fatto che cambiando qualche interprete il risultato non cambia.Casale? Lui è davvero cresciuto e il modo di allenare di Sarri è chiaro ormai: ieri il difensore ha fatto davvero bene. L’Udinese è l’avversario più ostico da affrontare per ora. Ciro? Bisogna vedere gli esami, ma la situazione non lascia ben sperare. Insostituibile. Tra le cose negative metto le dichiarazioni di Sarri, il quale ha ribadito che il terreno è ingiocabile. Si sono lamentati anche alla Roma. Il 50% delle partite le giocherai lì, cerchiamo di fare qualcosa per migliorarlo. L’Udinese ha l’elemento fondamentale che è Deulofeu. Hanno due giocatori, Udogie e Samardžić, molto interessanti.»

SOSTITUTO IMMOBILE – «Per noi Ciro è un’assenza pesante. Ad attaccare la profondità ce ne sono pochi come lui. Una squadra senza Ciro sono curioso di sapere come è. Voglio sapere che contraccolpo psicologico avrà sulla Lazio. Allo stadio ieri ho sentito un brusio quando si è fatto male e poi il silenzio. Questa è una squadra che non può essere succube dal timbro di Ciro Immobile. Possiamo inventarci qualcosa. Cambierà la tipologia di attacco: al di là di Felipe Anderson o Pedro, non giocheremo con un calciatore di profondità ma che giocherà palla a terra con combinazioni. Falso nueve proverei il Sergente, con i due esterni più stretti».