Gregucci: «Champions alla portata della Lazio. E sulla difesa...»

Gregucci ha analizzato quanto fatto dalla Lazio in questo calciomercato, soffermandosi anche sulla difesa. Queste le sue parole

Gregucci ha analizzato quanto fatto dalla Lazio in questo calciomercato, soffermandosi anche sulla difesa. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei.

«La Champions penso sia alla portata. Ci saranno tante gare, i club italiani devono rappresentare meglio il nostro calcio in Europa. Romagnoli? Non era complicatissimo portarlo alla Lazio, visto che Alessio si è un po’ tanto sbilanciato per la causa. Coppia con Casale? Due centrali devono essere forti. Fisicamente ci sono come coppia. Casale ha spesso giocato a uomo, ma ora deve cambiare il suo modo di pensare e i principi difensivi. Sarri è un maniaco della linea difensiva e credo che lo massacrerà. Poi c’è anche Patric, che troverà spazio perché piace al mister».