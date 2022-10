Graziani: «Da piccolo ho fatto un provino con la Lazio»

Ciccio Graziani ha rivelato di esser stato vicino a indossare la maglia della Lazio quando era un bambino. Queste le sue parole

«Non passai il provino con Roma, Lazio e Juve, ero così secco che mi facevi la radiografia con un accendino. Mi presero al Bettini Quadraro, zona Cinecittà, e dopo all’Arezzo. Il rigore spedito sulla traversa in Roma- Liverpool del 1984? Me lo sogno ancora la notte».