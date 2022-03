Gravina: «Spareggi? Non abbiamo alcuna paura»

Gli spareggi verso Qatar 2022 sono ormai dietro l’angolo. Il presidente della Figc Gravina ha detto la sua

Gli spareggi verso Qatar 2022 sono ormai dietro l’angolo. Il presidente della Figc Gravina ha detto la sua. Queste le sue parole, rilasciate durante l’assemblea elettiva straordinaria della LND e riportate dall’Ansa:

«Non abbiamo paura, non stiamo tremando. L’unica paura che abbiamo è quella della faziosità, ossia di ciò che non possiamo vedere. Ma andiamo avanti a fronte alta e con decisione, perché il calcio italiano non può basare il proprio futuro su un gol fatto o sbagliato. Insomma, dobbiamo abbandonare l’appiattimento sul presente, perché il futuro ci attende».