Giordano: «Con il Napoli la Lazio deve fare risultato»

Bruno Giordano ha detto la sua sulla sfida tra Lazio e Napoli, che andrà in scena domani allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei.

BIG MATCH – «La Lazio deve assolutamente fare risultato, anche fosse un pareggio. Servirebbe per togliersi la delusione dei due punti gettati a Genova. Sarà importante non lasciare spazio alle spalle della difesa, un po’ come fatto con l’Inter. Il Napoli ha velocità e tecnica. Sicuramente sarà una partita difficile e ci sarà un undici avvelenato per l’ultimo pareggio interno contro il Lecce. Avrei preferito un avversario più sereno».

ROSA – «Siamo ancora all’inizio della stagione, adesso conta giocare per entrare in condizione e una gara ogni tre giorni può essere anche salutare. Chiaro, più avanti avere la rosa più lunga farà la differenza e ci sono squadre più attrezzate rispetto alla Lazio».

CENTROCAMPO – «Scelte a centrocampo? Se il play è Marcos Antonio, metterei uno fra Basic o Vecino. Al contrario, con Cataldi, potresti anche permetterti Luis Alberto. Mi piace che il tecnico si stia anche adattando agli avversari, come abbiamo visto finora».

MERCATO – «Mercato? Ci siamo ringiovaniti e ci sono nuove motivazioni, mi auguro il tasso tecnico possa migliorare con la crescita dei giocatori giovani acquistati. Il mio voto è 7, anche per il mercato in uscita».