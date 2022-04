Giordano: «Il gol aveva illuso, ma Milan superiore»

Bruno Giordano ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Milan. Queste le parole dell’e attaccante biancoceleste

Bruno Giordano ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Milan. Queste le parole dell’e attaccante biancoceleste, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«L’inizio, con il gol di Immobile, ci aveva un po’ illuso. Poi però la Lazio ha subito il ritorno dei rossoneri. Nella ripresa c’è stato tanto Milan e i biancocelesti non sono stati nemmeno bravi a sfruttare gli spazi. Negli ultimi anni ci si è aggrappati troppo a Immobile, ma in questa stagione stanno venendo fuori molti limiti. Sarri? L’allenatore va sempre chiamato in causa, sia quando le cose vanno benne che quando vanno male. Sicuramente i gol presi sono troppi».