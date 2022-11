Gasperini: «La società chiarisca quali sono i nostri obiettivi»

Gasperini ha analizzato la sfida tra Atalanta e Inter di domani, soffermandosi però anche sugli obiettivi degli orobici

«Questo è uno dei momenti in cui la società dovrà pensare cosa fare, se io metto il piede in tante scarpe non va bene. Bisognerà verificare il futuro degli obiettivi dell’Atalanta, se valorizzare i giovani si prenderà una direzione, se vincere uno scudetto un’altra. Insomma, questa pausa servirà alla società per riflettere e dirmi quale direzione prendere e io lo farò. L’Atalanta deve avere chiaro qual è l’obiettivo, poi lo comunicherà al proprio allenatore».