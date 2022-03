Gasperini ci va giù duro: «Subite cose pesantissime»

Gasperini si è andato giù duro, parlando di alcune decisioni che, a suo dire, ha dovuto subire l’Atalanta. Queste le sue parole

«A volte non abbiamo raccolto per colpe non nostre. Parlo di tutte le situazioni che si sono create in campo per 5-6 partite di fila: gol tolti e dati, rigori tolti e dati, sicuramente insieme a qualche prestazione nostra non altezza. Ma abbiamo pure giocato contro Inter, Lazio, Juve, Roma, Fiorentina due volte. Abbiamo avuto un calendario durissimo, il Covid, un attacco spuntato. Eppure abbiamo sempre giocato con grande rispetto dell’avversario, rispetto che nei nostri confronti non c’è stato. Ma è una convinzione che abbiamo solo noi e reagiamo disputando partite come quelle di stasera. Quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo, se avete voglia andate a vedervelo».