Galeone: «Contro la Lazio la Juve è stata squadra»

Galeone, ex allenatore di Pescara e Udinese, ha detto la sua su Juve Lazio, ultima partita di campionato di questo 2022. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«La Juventus attuale non ha la tecnica di un tempo e non può gestire, madeve sempre cercare di concludere l’azione. Come ha fatto contro la Lazio. I bianconeri devono essere diretti e concreti come Rabiot, che per Allegri è giustamente intoccabile. Max ha trovato la quadra. E non è soltanto una questione di sistema di gioco e difesa a tre, che comunque mi sembra l’assetto migliore. Contro la Lazio ho visto la prima partita vera, giocata da squadra per novanta minuti. Chiesa? Domenica l’ho visto bene».