Gabbiadini: «In questo campionato ci siamo anche noi, felicissimo per il gol»

Gabbiadini, autore del gol del pari, ha commentato il match di oggi contro la Lazio. Queste le sue parole nel post partita

Gabbiadini, autore del gol del pari, ha commentato il match di oggi contro la Lazio. Queste le sue parole nel post partita, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

«Con la Salernitana è stata una brutta partita, ma con Atalanta, Juventus e oggi abbiamo dimostrato di esserci. Il mio infortunio? Purtroppo sono cose che capitano. Io voglio ringraziare tutti, a partire dalla mia famiglia e dal mio fisioterapista. Sono felice per il mio gol, per l’allenatore e per il pubblico».

Le parole del giocatore a DAZN

«Sono contento, ne avevamo bisogno. Venivamo da una partita in cui meritavamo la sconfitta. Abbiamo dimostrato che non siamo quelli di domenica. Se lo meritano i tifosi perché stiamo lavorando bene. Non abbiamo mai mollato anche contro la Juventus e l’Atalanta, è solo domenica che abbiamo meritato la sconfitta. Noi siamo questi. Vogliamo fare un grande campionato. Il campionato è iniziato con l’Atalanta, ci sono alti e bassi, ma continuiamo su questi livello».