Felipe Anderson: «Felice di giocare dall’inizio»

Felipe Anderson ha parlato nel pre partita di Lazio-Genoa. Queste le sue dichiarazioni poco prima del match dell’Olimpico, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Sono contento di giocare dall’inizio, noi lavoriamo sempre per esserci e per dimostrare al mister di poter giocare dal primo minuto. Adesso mi devo concentrare e devo fare quello che chiede il tecnico. Servirà rapidità ed intelligenza per poter giocare il pallone dentro la loro area di rigore. Siamo in un momento in cui i punti contano tantissimo, oggi abbiamo una grandissima opportunità soprattutto perché giochiamo in casa. Dobbiamo lottare su ogni pallone e per ogni punto. Spero di segnare anche oggi un bel gol contro il Genoa come qualche anno fa, ma mi accontento anche di gol brutti perché ci servono».

Felipe Anderson a Dazn

«Sappiamo che in A tutte le partite sono difficili e le squadre preparate. Il Genoa al di là della situazione di classifica, lotta molto ha qualità e difende bene. Sarà sicuramente una partita difficile»

«L’assenza di Immobile è pesante, perché può segnare a ogni pallone e fa la differenza. Dobbiamo provare a fare bene, perché abbiamo bisogno di una vittoria. Spero di poter aiutare anche in questo ruolo»