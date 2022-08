Fabregas sbarca in Italia: «Voglio portare il Como in Serie A»

Oggi è il giorno della presentazione di Cesc Fabregas al Como. Queste le prime parole del giocatore spagnolo

«Sono molto felice di essere approdato qui, e ringrazio tutta la società per avermi dato fiducia e aver creduto in me e per il supporto che la mia famiglia mi ha dato. Sono qua con la stessa ambizione che ho sempre avuto per vincere le partite e fare bene e solo quando cambierà questo sentimento allora capirò che è il momento di appendere le scarpette al chiodo. Ma sono ancora molto ambizioso e spero di portare il Como in Serie A, dove si merita».