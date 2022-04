Milinkovic, parla il suo ex allenatore: «Può arrivare in alto»

Alex McLeish, allenatore di Sergej Milinkovic ai tempi del Genk, ha parlato del futuro del serbo. Queste le sue parole

Alex McLeish, allenatore di Sergej Milinkovic ai tempi del Genk, ha parlato del futuro del serbo. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttojuve.com:

«Ha avuto un grande successo in Serie A. Penso che sarebbe all’altezza di ogni club in Italia. Sergej è cresciuto, maturato, calcisticamente è diventato ancor più intelligente e in più è stato decisivo contro le migliori squadre. Juventus? Farebbe il salto di qualità. Parliamo di un club che lotta per vincere tutte le partite come il Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City Bayern Monaco, Real Madrid ecc.. Pertanto, deve essere all’altezza a livello di mentalità. Ha solo 27 anni, ci sono ancora ampi margini di crescita. Può arrivare molto più in alto».