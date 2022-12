Eriksson: «Seguo sempre la Lazio. E su Al Thani...»

Eriksson è tornato parlare di Lazio, elogiando la squadra di Maurizio Sarri. Queste le dichiarazioni dello svedese

Eriksson è tornato parlare di Lazio, elogiando la squadra di Maurizio Sarri. Queste le dichiarazioni dello svedese, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero:

«Io seguo sempre la Lazio e devo dire che mi piace tanto. Non vedo l’ora che ricominci il campionato perché, secondo me, Sarri può arrivare in Champions quest’anno. E un giorno spero possa tornare pure a vincere lo scudetto. Al Thani? Fantastico. Io sono onorato di avergli trasmesso questa fede con la squadra più bella che ho allenato. E come mai poi l’emiro non ha mai bussato a Lotito per acquistare il club?».