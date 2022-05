Eriksson: «Non mi scorderò quello scudetto. E durante Perugia Juve...»

Eriksson è tornato sullo scudetto vinto nel 2000 con la Lazio, raccontando alcuni aneddoti. Queste le sue parole

Eriksson è tornato sullo scudetto vinto nel 2000 con la Lazio, raccontando alcuni aneddoti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Lo Scudetto con la Lazio è unico per come è arrivato. Ed è forse per questo che è ancora più bello. Non si può scordare, ma è sicuramente una di quelle cose nella vita di cui parli sempre e non ti stanchi mai di farlo. Ricordo la mezzora in spogliatoio con la radiolina aspettando che finisse Perugia-Juve. Nessuno si faceva la doccia, c’era uno spogliatoio muto e paralizzato. Io camminavo, pensavo. E del resto cosa altro potevo fare? Poi una festa meravigliosa e meritata».