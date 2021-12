Eranio: «Lazio e Genoa devono avere coraggio. E sul passato...»

Eranio ha parlato della sfida tra Lazio e Genoa, in programma oggi allo stadio Olimpico. Queste le sue parole

SFIDA DELICATA – «Si affrontano due squadre che vivono un momento particolare. Sarà una gara difficile per entrambe e servirà coraggio per vincere. Un pareggio cambierebbe poco dal punto di vista della classifica».

LAZIO – «I biancocelesti hanno grandi qualità, ma stanno attraversando un cambiamento importante. Sarri farà bene se verrà accontentato sotto ogni aspetto, ma serve tempo per digerire le nuove idee tattiche. Qualche calciatore sembra aver perso certezza e autostima e la Lazio è più vulnerabile».

GENOA – «Anche i liguri hanno perso certezze, mandando via calciatori che lo scorso anno avevano fatto bene e che potevano far comodo in questa stagione. Non è un problema di allenatore. Serve rinforzare la squadra. Gli infortuni non hanno aiutato e ora i rossoblu si trovano in una situazione pericolosa».

ANEDDOTI – «Ho giocato tante partite contro i biancocelesti. Ho sempre dato il massimo. Non a caso la Lazio di Zoff è stata vicinissima ad acquistarmi».