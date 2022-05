Enrico Lotito: «Lazio in prima linea quando si parla di eventi benefici»

Oggi allo stadio Olimpico è stato presentato l’evento benefico Insieme per la pace, che andrà in scena venerdì. A prendere la parola in conferenza stampa è stato anche Enrico Lotito:

«Voglio ringraziare l’Empoli e tutte le parti che prenderanno parte a questo evento. Noi, in qualità di Società Sportiva Lazio, siamo soliti partecipare ad iniziative benefiche. Noi vogliamo essere al fianco di tutti coloro che hanno necessità del nostro supporto, soprattutto in questo momento di grande difficoltà. La società ha voluto dar luogo fortemente all’evento di venerdì prossimo e questo sarà un’occasione di condivisione nella quale vogliamo trasmettere un messaggio di unione e di pace».