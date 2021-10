Dzeko: «Inzaghi ama il gioco offensivo. Vi dico un suo pregio»

Edin Dzeko ha rilasciato una lunga e interessante intervista, soffermandosi anche su Inzaghi. Queste le sue parole

«Inzaghi ama di più il gioco offensivo. È molto sincero e diretto: dice sempre la verità, sia quando è piacevole sia quando non lo è. Ed è questo che ci aspettiamo, perché la verità fa sempre bene: se qualcuno non ti dice le cose come stanno non potrai mai migliorare. Me lo aspettavo esattamente così. Anche nel modo di giocare perché mi aveva colpito la qualità della Lazio. Ho pensato subito: “Se qui giochiamo alla stessa maniera mi diverto parecchio».

