Durante: «Marcos Antonio scelta di Sarri. E su Milinkovic...»

L’agente Fifa Sabatino Durante ha detto la sua su Marcos Antonio e sul futuro di Sergej Milinkovic. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Marcos Antonio è scelto da Sarri per fare il metronomo ma può fare anche il trequartista, è già esperto e ha qualità. Milinkovic alla Juve per sostituire Pogba? Non credo sia così facile, anche perché chi gestisce le finanze della Juve non è molto contento di certe spese e risultati. Il menisco può saltare anche da giovani, ma a 30 è più probabile. Se prendi una macchina con un certo chilometraggio è più facile che capiti. Dal punto di vista tecnico va bene, ma non credo per sostituire Pogba. Non credo però a 50 milioni e soprattutto dopo aver preso a certe cifre Bremer. Lotito non credo che accetti una operazione alla Chiesa».