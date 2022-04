Di Michele: «La questione tifosi può condizionare, ma...»

Di Michele ha parlato della questione tifosi, che tanto tiene banco in casa Lazio. Queste le sue dichiarazioni

Di Michele ha parlato della questione tifosi, che tanto tiene banco in casa Lazio. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Tmw:

«Un po’ può condizionare, ma dei professionisti in una sfida del genere non devono subire troppo il contraccolpo. Avere i propri tifosi allo stadio è sempre un qualcosa di piacevole Può essere comunque un vantaggio per il Milan il fatto che ci saranno molti rossoneri all’Olimpico».