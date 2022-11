Nazionale, Di Lorenzo: «Serve creare un ambiente tutto nuovo»

Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale in quel di Coverciano. Queste le sue parole

Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale in quel di Coverciano. Queste le sue parole:

«Sicuramente è stato un periodo intenso, con tantissime partite. Può far bene staccare un attimo per poi ripartire a gennaio, con ancora più voglia. Chiaramente in questa sosta tutti speravamo di essere al Mondiale, ma purtroppo è andata così. Siamo ripartiti con grande voglia prima dell’Europeo e ora dobbiamo fare la stessa cosa. Resettare tutto, creare un nuovo gruppo e un nuovo ambiente».