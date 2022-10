Di Gennaro: «La Lazio può dire la sua In bocca al lupo a Immobile»

L’ex Lazio Di Gennaro ha analizzato il momento che sta vivendo la squadra biancoceleste. Queste le sue parole

L’ex Lazio Di Gennaro ha analizzato il momento che sta vivendo la squadra biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di One Station Radio:

«In primis faccio un grosso in bocca al lupo a Ciro Immobile. È un grande calciatore e uomo, merita il meglio, speriamo che l’infortunio non sia grave. La Lazio mi sembra più rodata rispetto alla passata stagione, i ragazzi hanno appreso gli insegnamenti di Sarri e quasi sempre riescono a metterli in pratica. Ovvio che poi ripetersi ad alti livelli ogni tre giorni sia estremamente difficile, ma i biancocelesti, quest’anno, diranno la loro»