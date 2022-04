Demiral: «L'Atalanta le vuole vincere tutte. E sull'Europa...»

Demiral ha parlato degli obiettivi dell’Atalanta, avversaria della Lazio per un posto in Europa. Queste le sue parole

«Io vorrei vincere l’Europa League. Credo che sarebbe importante per noi e per il calcio italiano. Serie A? Il nostro obiettivo è andare in Europa. La corsa alla Champions è ancora aperta. Ci sono tante partite, abbiamo squadre forti davanti, ma noi abbiamo sempre la voglia e l’idea di provare a vincerle tutte. Ora come ora però è difficile dire dove possiamo arrivare».