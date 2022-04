De Roon: «Lazio avversaria forte, ma...»

De Roon ha parlato della corsa per un posto in Europa, soffermandosi sulle avversarie della sua Atalanta. Queste le sue parole

De Roon ha parlato della corsa per un posto in Europa, soffermandosi sulle avversarie della sua Atalanta. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de L’Eco di Bergamo:

«Ottenendo il piazzamento europeo, la stagione non potrebbe essere negativa. Comunque abbiamo raggiunto la qualificazione e siamo stati eliminati ai quarti di Europa League. Nella storia, non sono mai stati obiettivi scontati per l’Atalanta. Avversarie? Sicuramente Lazio, Fiorentina e Roma, ma quella principale è un’altra, ossia noi. Se continuiamo a non vincere, non dobbiamo neanche guardare le altre, perché andremmo sempre più giù. E ora c’è pure il Verona vicino».