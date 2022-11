De Marchi: «Milinkovic ha qualità straordinarie»

L’ex Juventus De Marchi ha parlato di Milinkovic, elogiando il centrocampista serbo della Lazio. Queste le e sue parole

L’ex Juventus De Marchi ha parlato di Milinkovic, elogiando il centrocampista serbo della Lazio. Queste le e sue parole, rilasciate ai microfoni di Juventusnews24:

«Milinkovic è un giocatore straordinario. Non vi è alcune dubbio che, per le sue grandi qualità, farebbe sicuramente comodo a tanti top club. Non solo alla Juve».

