De Laurentiis attacca Gravina: «In tre anni e mezzo non ha fatto niente»

De Laurentiis non le ha mandata a dire a Gravina. Queste le parole del patron del Napoli, che ha criticato il numero uno della Figc

De Laurentiis è intervenuto e ha parlato a un evento organizzato da Il Mattino per i 130 anni del quotidiano. Il patron del Napoli ha aspramente criticato Gravina. Queste le sue parole, riportate da Calciomercato.com:

«In tre anni e mezzo non ha fatto nulla, perché dovremmo aspettarci che faccia qualcosa ora? I ruoli istituzionali calcistici vengono spesso ricoperti da persone che non hanno mai avuto a che fare con il mondo del calcio. Gravina ha fatto una corsa dalla D alla B con il Castel di Sangro, per poi ritornarsene giù in maniera fallimentare, ma non ha mai frequentato una società contemporanea. Fa finta di conoscere i problemi, ma non può neppure immaginarli. Bisogna sedersi con i vertici, ossia Ceferin e Infantino, e cambiare il calcio. Hanno fatto diventare il calcio femminile professionistico, ma chi li ha i soldi per gestirlo? C’è un mondo da riverificare sotto tanti aspetti. Che c’abbiamo a fare 30 calciatori se non possono giocare? Bisogna svecchiare tutto, io quando li sento cambio canale. Non ci sono giovani».