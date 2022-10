Salernitana, Daniliuc: «Ora pensiamo alla sfida con la Lazio»

Dopo la vittoria con lo Spezia, il difensore della Salernitana Daniliuc ha pensato anche al match di domenica prossima con la Lazio

Dopo la vittoria con lo Spezia, il difensore della Salernitana Daniliuc ha pensato anche al match di domenica prossima con la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

«Sono molto contento per la vittoria ma soprattutto perché abbiamo mantenuto la porta inviolata. È finita 1-0 per noi e credo sia un risultato perfetto. Abbiamo sensazioni positive per il futuro, specialmente dopo aver conquistato questi tre punti importantissimi. Adesso potremo lavorare con più serenità in vista del match di Roma con la Lazio».