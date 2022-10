Dalla Palma: «Arbitro decisivo. Lazio padrona del suo destino»

Il noto giornalista Alberto Dalla Palma ha analizzato la sfida tra Lazio e Sturm Graz e il cammino dei biancocelesti in Europa

Il noto giornalista Alberto Dalla Palma ha analizzato la sfida tra Lazio e Sturm Graz e il cammino dei biancocelesti in Europa. Queste le sue pagine, riportate sull’edizione odierna del Corriere dello Sport:

«Stegemann è stato impresentabile, ma la Lazio è rimasta in piedi, giocando un tempo in dieci. Ora il passaggio del turno è in mano ai biancocelesti, che hanno ancora possibilità di chiudere il girone al primo posto. Come detto, la gestione dell’arbitro è stata ridicola, a partire dall’espulsione di Lazzari. La qualità degli uomini di Sarri è comunque salita anche grazie ai cambi. Sontuoso Milinkovic, ma il migliore in campo è stato Pedro, indemoniato in fase difensiva. Al di là del risultato però la sostanza non cambia: la Lazio è una squadra».