Dalla Palma: «La Lazio gioca bene e si diverte. E a gennaio...»

Alberto Dalla Palma ha analizzato la vittoria della Lazio sullo Spezia, soffermandosi sul percorso della Lazio e sugli obiettivi. Queste le sue parole, apparse sulle colonne del Corriere dello Sport.

PARTITA – «Ieri all’Olimpico sembrava come esserci un incantesimo. Nel giorno del ricordo di Tommaso Maestrelli, Romagnoli è diventato ufficialmente un’icona del tifoso laziale. E poi c’è la grandezza di Milinkovic. Il serbo unisce gli assist e i gol di un attaccante, la sostanza di un mediano e il talento di un fantasista».

OBIETTIVI – «Il poker allo Spezia proietta i biancocelesti in zona scudetto, tra l’indifferenza delle rivali. Per la prima la Lazio di Sarri vince tre partite consecutive. La squadra gioca, diverte e sembra, a volte, quasi deridere gli avversari. Si vedono però ancora dei piccoli passaggi a vuoto e delle piccole amnesie. L’allenatore sta lavorando su questo, chiedendo spesso aiuto alla panchina».

EUROPA – «Il tracollo in Danimarca è l’unica ombra in questa prima parte di stagione. Giovedì a Graz però la Lazio dovrà dare conferme che qualcosa sta cambiando».

FUTURO – «Nel caso in cui la Lazio, a gennaio, occupasse questa posizione in classifica, o addirittura migliore, sarebbe un delitto non consegnare a Sarri un vice Immobile e un terzino sinistro. Se fosse davvero un incantesimo perché romperlo?».