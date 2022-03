Daino: «Acerbi sta vivendo un momento complicato»

Daniele Daino ha voluto dire la sua sul momento difficile che sta vivendo Francesco Acerbi. Queste le sue parole

Daniele Daino ha voluto dire la sua sul momento difficile che sta vivendo Francesco Acerbi. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Sia Bastoni che Acerbi sono due piedi sinistri e quindi può esserci un problema in fase di impostazione. Poi Acerbi non sta facendo una grande stagione, non mi sembra in condizione e le opportunità avute con l’Italia sono state anche sprecate. Bastoni che Mancini sembrano star meglio, li vedo bene adesso e sceglierei loro».