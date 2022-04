Cucchi: «Grande stima per Immobile e Milinkovic»

Riccardo Cucchi ha elogiato e osannato Milinkovic e Immobile, grandi protagonisti anche ieri contro il Milan

Riccardo Cucchi ha elogiato e osannato Milinkovic e Immobile, grandi protagonisti anche ieri contro il Milan

«Stima immensa per Immobile e Milinkovic. Tweet laziale in un lunedì difficile da digerire», ha scritto il giornalista. E c’è stato anche spazio per uno scambio di battute con il professor Roberto Burioni, noto supporter biancoceleste.