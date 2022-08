Cruciani contro gli interisti: «Ridicolo insultare Acerbi»

Cruciani ha attaccato duramente gli interisti per le contestazioni e gli insulti ad Acerbi, accostato ai nerazzurri

Cruciani ha attaccato gli interisti per le contestazioni e gli insulti ad Acerbi, accostato ai nerazzurri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Pressing:

«Non volere Acerbi, che è richiesto da Simone Inzaghi e conta solo questo, perché avrebbe riso e provocato il gol del Milan l’anno scorso, è una cosa assurda. Lui è un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore. Contestarlo per una cosa del genere è ridicolo. Per me fa bene l’Inter a comprarlo anche per far tacere questi deficienti».