Costacurta: «Troppi errori della Lazio, ma il Milan...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Costacurta ha analizzato la sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio, andata in scena ieri allo stadio San Siro

Costacurta ha analizzato la sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio, andata in scena ieri allo stadio San Siro. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

«Ottimo approccio del Milan, come ha terminato il derby ha ricominciato con la Lazio. Non mi aspettavo il 4-0, l’approccio è davvero stato sorprendente. In semifinale per l’Inter sarà una rivincita, ma oggi il Milan ha davvero messo in evidenza gli errori della Lazio»