Corsi: «Riscatteremo Vicario, ma Lazio in prima fila. E su Parisi...»

Il presidente Corsi ha fatto il punto sulla situazione dei suoi gioielli Vicario e Parisi, che interessano la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Incontro Olympia:

PORTIERE – «Vicario è stato il miglior portiere del campionato che si è appena concluso insieme a Maignan. Noi lo riscatteremo dal Cagliari, onorando l’accordo previsto, successivamente valuteremo la sua situazione. L’Empoli cederà uno o due giocatori che non potrà trattenere, perché hanno richieste dall’Italia e dall’estero da club che disputeranno competizioni internazionali. La Lazio su Vicario? Se il mio amico Lotito me lo chiedesse con un’offerta giusta, sarei quasi contento. La Lazio a quel punto sarebbe in prima fila, a patto che venga riconosciuto il nostro lavoro e soprattutto il reale valore di questo ragazzo».

PARISI – «Noi vorremmo tenerlo, affinché possa completare qui ad Empoli quel percorso solo in parte interrotto per un infortunio che lo ha tenuto fuori 5 mesi nell’ultima stagione».

PINAMONTI – «Lui come vice Immobile? Assolutamente no! A 22 anni vuole e deve giocare titolare, perciò Bologna o Torino potrebbero rappresentare lo step giusto per la sua prossima destinazione».

