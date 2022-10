Condò: «Inzaghi? Percepisco tanta sfiducia nei suoi confronti»

Condò ha analizzato la situazione di Simone Inzaghi in casa Inter, con il tecnico ex Lazio a rischio esonero

Condò ha analizzato la situazione di Simone Inzaghi in casa Inter, con il tecnico ex Lazio a rischio esonero. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

«Non vedo grandissimi sostituti all’orizzonte e per questo motivo proseguirei con Inzaghi. Se poi le cose dovessero andar male, a quel punto cambierei durante la pausa Mondiale anche per dar modo al nuovo allenatore di lavorare. La sua posizione però è a rischio e le due gare col Barcellona, insieme a quella col Sassuolo, saranno decisive. È un po’ ingeneroso, anche perché le due gare col Barcellona sono difficilissime e in questo momento tra le due squadre ci sono molte differenze a favore dei catalani. Si percepisce una certa sfiducia nei confronti dell’allenatore».