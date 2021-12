Conceicao: «Con la Lazio una sfida da Champions»

Conceicao ha parlato della sfida tra Lazio e Porto, che caratterizzerà i playoff di Europa League. Queste le sue parole

Ovviamente per lui, da ex, non potrà essere una partita come le altre. Conceicao ha parlato della sfida tra Lazio e Porto, che caratterizzerà i playoff di Europa League. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di SapoDesporto alla vigilia della sfida con il Rio Ave:

«Se chiedi alla maggior parte degli appassionati di calcio, FC Porto – Lazio è più una partita da Champions che una partita di Europa League. La Lazio è una squadra forte in Italia e ha avuto buone campagne in ‘Champions‘. È un’altra sfida europea dove vogliamo essere ad un buon livello contro una grande squadra. Vogliamo dare una dimostrazione della nostra forza e di quello che siamo come società».