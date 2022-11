Collina: «Serve un protocollo contro il razzismo»

Pierluigi Collina ha toccato e affrontato il tema del razzismo nel mondo del calcio, provando a fornire soluzioni

Pierluigi Collina ha toccato e affrontato il tema del razzismo nel mondo del calcio, provando a fornire soluzioni. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Stampa:

«Dare segnali è fondamentale. Ormai da anni è stato adottato un protocollo con tre step e che può portare fino alla sospensione definitiva della partita. Si tratta di una decisione che nessun arbitro vorrebbe prendere, perché decidere di non giocare è una sconfitta per tutti. Per il calcio. Non si può più accettare per esempio una banana gonfiabile tirata in campo. Se gli idioti insistono non gli si può lasciare spazio e nessun arbitro si fa problemi organizzativi in queste situazioni».