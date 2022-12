Lazio Primavera, Colistra: «Abbiamo mostrato lucidità»

Colistra ha analizzato la vittoria della Lazio Primavera contro la Ternana. Queste le parole del giocatore biancoceleste

«Sono molto felice per la vittoria, perché era importante dare continuità ai risultati precedenti. Abbiamo vinto anche con lucidità, chiudendo la partita con il mio 3-1, al termine di una grande azione. Gli inserimenti di noi centrocampisti sono sempre imprevedibili, perché possiamo sfruttare il lavoro sporco degli attaccanti. La Ternana ha fatto la sua partita, ma noi siamo riusciti a prendere il largo nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. L’entrata di Troise, da trequartista, ci ha aiutato. Pensiamo gara per gara, dopo un avvio non semplice stiamo ingranando. Da lunedì penseremo già al prossimo impegno».