Cesar: «Ho un bellissimo ricordo di Wilson. E su Luis Alberto...»

Cesar ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi anche sul ricordo di Pino Wilson. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Radio.

RICORDI – «Pino Wilson mi ha sempre trattato benissimo. Lui è storia e rappresenta chi ha lottato e combattuto, ma anche chi ha sbagliato, come ho fatto io. Si nasce laziali, ma ci si diventa come è successo nel mio caso. Ho vissuto tante situazioni di difficoltà, di piacere. Sono laziale, amante di questa società e dei suoi colori».

PASSATO – «Nel derby in cui ho segnato la Roma aveva valori più importanti ma non basta: bisogna crederci. I più forti con cui ho giocato? Simeone e Crespo. Simeone era mostruoso a livello mentale e di dedizione, mentre Crespo attaccava sempre la palla: aveva grandissima voglia di fare gol».

PRESENTE – «Luis Alberto si è ripreso, fa cose piacevoli per gli occhi: un giocatore del genere alza l’asticella della squadra, ha tanta qualità ed è cresciuto tanto. Lazzari è un ragazzo che corre e lotta, non capisco questa fissa di Hysaj, che ad oggi dal mio punto di vista non ha mai toccato i livelli di Lazzari: arriva un punto in cui bisogna mandare avanti un altro, come accaduto tra Reina e Strakosha»

FUTURO – «Sono il direttore tecnico di una società dilettantistica romana, l’Atletico 2000. Ovviamente c’è un percorso da fare e stiamo migliorando. Portiamo ragazzi che hanno un potenziale.Quando lavori su un progetto i risultati arrivano. Con i giovani della Lazio sicuramente si può fare meglio, manca la materia in questo caso. Quanti del vivaio arrivano in primavera? Pochissimi».