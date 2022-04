Catini: «Vinto uno scontro diretto, ma ora testa a Pomigliano»

Il tecnico della Lazio Women Catini ha fatto il punto della situazione dopo la bella vittoria sul campo del Napoli. Queste le sue parole

rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

MATCH – «Le ragazze a Napoli hanno dato tutto e hanno raccolto quello che meritavano. Abbiamo vinto uno scontro diretto difficile e le ragazze sono state molto brave. Abbiamo giocato il nostro miglior primo tempo stagionale, ma è stato anche bravo il Napoli a metterci in difficoltà. È stata un grande partita, considerando le varie condizioni che la accompagnavano».

FUTURO – «Andremo a giocarcela contro il Pomigliano e proveremo a vincerla in tutti i modi. Sarà un ulteriore scontro diretto in un ambiente caldo. Juve? Anche quella sarà una sfida difficilissima, ma la nostra vera partita su cui concentrarci è quella del Pomigliano per giocarci un obiettivo inaspettato fino a qualche giorno fa. Siamo padroni del nostro destino».