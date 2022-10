Cassano stuzzica Sarri: «Per lui c’è sempre qualche problema»

Cassano ha di nuovo messo nel mirino Maurizio Sarri. Tutto ruota attorno alle parole del tecnico sullo stadio Olimpico

Queste le sue parole su Instagram: «La Lazio non ha fatto una buona partita. Ha perso Immobile, diventa un problema, perché è uno che fa gol. Sarri continua con le polemiche: sta giocando bene, sta facendo bene, ma il campo non va bene. Ha sempre qualcosa che non va».