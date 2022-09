Cassano: «La Lazio era partita molto bene, ma...»

Cassano ha analizzato quanto successo in Lazio-Napoli sabato sera allo stadio Olimpico. Queste le sue parole

«Lazio-Napoli l’ho vista fino all’1-0 dei biancocelesti. Una buona partita dei padroni di casa, però poi il Napoli ha preso controllo del gioco e ha dimostrato che è una squadra con tante idee, con grande personalità. Spalletti può mettere in campo qualsiasi tipo di giocatore, perché li fa rendere al massimo. La Lazio ha buttato via due punti a Genova con la Sampdoria e l’altro giorno stava facendo una buona gara fino al gol. Sono convinto che farà una buona stagione. Per me sarà l’outsider del campionato. Il Napoli è tanta roba, mi diverte e mi fa godere. Spalletti è geniale».