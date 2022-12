Casale: «Voglio continuare a crescere. E su Sarri...»

Casale, durante la cena di Natale di ieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti present. Queste le sue parole

Casale, durante la cena di Natale di ieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti present. Queste le sue parole.

PRESTAZIONI – «Ho avuto un piccolo infortunio a inizio stagione, ma poi ho avuto la possibilità di giocare, allenandomi bene e facendomi tornare pronto. Non basta, perché voglio continuare a lavorare per crescere ancora di più. I primi mesi sono stati mesi molto belli per me. Sono arrivato da una squadra molto diversa per modo di giocare dalla Lazio, dove mi sono trovato con giocatori di alto livello. È stata una grande crescita e voglio solo che sia un punto di partenza».

SARRI – «Devo dire molto poco su questo. Venire qui alla Lazio è stata una delle prime scelte per mister Sarri. Mi ha cercato, mi ha voluto e sapevo potesse farmi crescere come difensore. Con lui ho un rapporto come qualsiasi altro giocatore, poche parole e tanto lavoro».