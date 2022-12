Caravello: «Milinkovic? Vi dico dove lo vedrei bene»

Il noto procuratore Caravello ha voluto dire la sua sul futuro di Sergej Milinkovic, a oggi ancora tutto da decidere

Il noto procuratore Caravello ha voluto dire la sua sul futuro di Sergej Milinkovic, a oggi ancora tutto da decidere. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«Milinkovic ha già rinnovato due volte con la Lazio. Io credo che se dovesse arrivare l’offerta converrebbe a tutti chiudere un ciclo. Dove lo vedrei bene? È talmente forte che può andare bene in tutte le squadre, ma soprattutto in Spagna o in Premier».