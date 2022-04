Canigiani: «La promo Binance dà diritto all’acquisto di due biglietti»

Il responsabile marketing Canigiani ha spiegato la promo Binance per Lazio-Milan. Queste le sue dichiarazioni

Il responsabile marketing Canigiani ha spiegato la promo Binance per Lazio-Milan. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Per acquistare i biglietti con il 30% di sconto per la gara Lazio-Milan di domenica prossima basta registrarsi sulla piattaforma Binance. Successivamente sarà necessario riempire un secondo form. Una volta fatto ciò, si riceverà un codice promo che dovrà essere inserito su Vivaticket. Si tratta di una promozione che vale per i primi 1.000 che si iscriveranno. È importante compilare il secondo form dopo essersi registrati per ricevere il codice promozionale. Ogni codice dà la possibilità di usufruire della promozione per l’acquisto di due biglietti».