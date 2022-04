Cana: «Sarri ha bisogno di tempo. E su Lotito...»

L’ex centrocampista della Lazio Lorik Cana ha commentato il momento della squadra biancoceleste. Queste le sue parole

L’ex centrocampista della Lazio Lorik Cana ha commentato il momento della squadra bincoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.

CAMMINO – «Non è facile per la Lazio puntare alla Champions. Con Inzaghi sono stati anni straordinari, ora se punti su Sarri devi dare tempo alla squadra di capire il suo gioco. Poi se Lotito aggiungerà alcuni elementi che servono a Sarri sarà tutto più facile».

CONFERENCE LEAGUE – «La Roma ha il potenziale per arrivare in finale di Conference League. Io tiferò il Marsiglia fino alla fine. Mi piacerebbe vedere una finale Marsiglia-Roma anche se sono laziale ma ho tanti amici che vorrebbero venire qui in Albania.»