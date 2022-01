Calori: «Bravi a indirizzare subito la gara»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Lazio Primavera Calori ha commentato l’importante vittoria contro il Perugia. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel:

«I ragazzi hanno interpretato bene la gara disputando un primo tempo importante. Abbiamo pressato alto siglando anche delle belle reti. Nella ripresa, poi abbiamo leggermente rallentato. Stiamo lavorando sui nostri principi di gioco per crescere sempre di più. Abbiamo indirizzato bene la partita senza accontentarci. Inoltre, abbiamo giocato una bella partita anche sotto il profilo tecnico. Il mio desiderio è fornire ai ragazzi un’idea di come si sta in campo. Mi auguro poi che alcuni calciatori possano salire in prima squadra e per questo motivo sto svolgendo un ampio lavoro. Devo dire che i miei ragazzi hanno voglia ed un atteggiamento che mi piace. Quando qualcuno non ha lo spirito giusto, non perdo l’occasione per farglielo notare».